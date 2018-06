Latina, associazione a delinquere di stampo mafioso: 25 arresti di polizia e Dda

L'elicottero della polizia sta sorvolando il capoluogo pontino perché è scattata all'alba una operazione della Direzione distrettuale Antimafia di Roma e della Questura. Gli agenti della squadra mobile guidati dal dirigente Carmine Mosca. stanno notificando una ordinanza di custodia cautelare in carcere a 25 persone per associazione a delinquere di stampo mafioso. Ulteriori notizie verranno comunicate in mattinata dal questore Carmine Belfiore in una conferenza stampa.

Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:09



