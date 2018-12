Ladro rompe il finestrino di un'auto, colto sul fatto dai carabinieri ad Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infrange il finestrino di un’auto e tenta di rubare delle monete e degli effetti personali. Scoperto dai carabinieri di Aprilia viene arrestato. Nei guai è finito un giovane romeno di 24 anni residente in città. Il ragazzo è stato colto sul fatto ieri all’alba. Ora è accusato di furto aggravato, possesso di arnesi atti allo scasso e cognizione illecita di comunicazioni.Il 24enne aveva con sé anche due apparati radioriceventi sintonizzati sulle frequenze delle forze di polizia. Sotto sequestro, dopo un’accurata perquisizione da parte dei carabinieri, sono finiti anche degli arnesi atti allo scasso. Il giovane ladro è stato trasferito nelle camere di sicurezza della caserma di via Tiberio in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Di recente in centro sono stati numerosi i raid vandalici e a scopo di furto ai danni delle auto in sosta. Il sospetto è che l’autore di questi episodi possa essere stato proprio il 24enne finito in manette.