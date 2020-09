© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una chiamata inaspettata e quindi ancora più emozionante. La prima convocazione in Nazionale di calcio a 5 ha un sapore dolcissimo per Federico Palmegiani, talento di Latina che a soli 19 anni ha convinto il nuovo selezionatore Massimiliano Bellarte a testarlo nello stage che si terrà fino al 24 settembre nel centro sportivo di Novarello, in Piemonte. Il giovane giocatore del capoluogo pontino è consapevole che questo esordio tra i big del fustal italiano può rappresentare un trampolino di lancio: «Questa per me è l'emozione più grande da quando gioco a calcio a 5, un sogno che si realizza. Avere l'opportunità di allenarsi con giocatori di altissimo profilo mi rende orgoglioso e dimostra che tutti i sacrifici fatti fino ad ora sono serviti. Anche se non ci saranno partite in questo raduno avrò la possibilità di imparare tantissimo dal tecnico e dai compagni di squadra. Trovarsi in campo con professionisti che fino a qualche anno fa ammiravo in TV o dalla tribuna mi dà una carica eccezionale e mi spinge a fare sempre meglio».Una chiamata improvvisa dovuto al forfait di Nicolodi, una chance che Palmegiani vuole giocarsi fino in fondo. Non ci pensavo propio a vestire la maglia azzurra, in questi anni ho avuto il piacere di giocare diverse volte nella selezione Under 19 giocandomi anche la possibilità di partecipare all'Europeo, ma questa convocazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Una tappa che dovrà essere un punto di partenza e mai di arrivo, dopo la settimana di allenamenti con la Nazionale tornerò a Regalbuto con la voglia di continuare a crescere e imparare.Sì, perché Palmegiani disputerà la stagione di fustal di serie A2 in terra siciliana, con il suo ex allenatore ai tempi del Latina Alfredo Paniccia. Il laterale classe 2001 vanta un curriculum di tutto rispetto. Ha iniziato nel Città di Latina con mister Paolo De Simoni, è cresciuto nell'Accademia Sport di Roberto Martin, sotto l'occhio vigile dei tecnici Luca Angeletti, Emiliano Antici e Alberto De Angelis, per poi passare in serie B all'Aniene Roma 3 Z dove ha vinto anche il campionato regionale Allievi. Dopodiché il passaggio al Latina Calcio a 5 in serie A, dove nell'ultima stagione ha collezionato 16 presenze e 6 gol. Nel mezzo anche tre scudetti nel prestigioso Torneo delle Regioni. E adesso la Nazionale.© RIPRODUZIONE RISERVATA