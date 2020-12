La mamma muore, i figli donano gli organi. Ancora un grande gesto al "Goretti"

La mamma è morta dopo alcuni giorni di ricovero in rianimazione al "Santa Maria Goretti". Una emorragia cerebrale che non le ha dato scampo, ma i figli hanno deciso - nel momento della tragedia - di fare un grande gesto di solidarietà. Hanno consentito alla donazione degli organi della donna che aveva appena compiuto 70 anni e due équipe sono state in ospedale a Latina per il prelievo di cuore, fegato e reni.

In questo modo si è fatto fronte a due emergenze nazionali e due interventi programmati, tra Roma e il Veneto. Si tratta dell'ennesimo caso di prelievo multiorgano all'ospedale di Latina, reso possibile da familiari che hanno consentito - con la loro scelta - di ridare speranza di vita a quattro persone.

