La tragedia, poi il regalo più grande: i familiari di una giovane donna donano gli organi

Marito e figli hanno scelto di fare la scelta più grande nel momento più difficile: donare gli organi della moglie - e madre - deceduta ad appena 49 anni a causa di un'emorragia cerebrale. La signora, originaria del sud pontino, si era sentita male nei giorni scorsi ed era stata trasferita d'urgenza al "Santa Maria Goretti" di Latina, dove le sue condizioni erano precipitate nella giornata di ieri - sabato - tanto che era iniziato il periodo di "osservazione" per dichiararne il decesso. I familiari hanno deciso di donare gli organi e si è attivato il nuovo modello di coordinamento dei trapianti della Asl di Latina. Questa mattina sono arrivate équipe da Lazio, Campania, Toscana e Sicilia per eseguire il prelievo multiorgano che ha coinvolto l'intero ospedale e l'azienda, dai rianimatori agli infermieri, dai chirurghi al servizio farmaceutico. Una giornata di intenso lavoro, in pieno periodo Covid, per ultimare uno degli interventi di maggiore complessità che è stato possibile proprio grazie alla riorganizzazione dei servizi ospedalieri che ha visto alcuni reparti trasferiti causa Covid, ma servizi essenziali come questo in grado di funzionare alla perfezione.

Grazie alla scelta dei familiari della donna sono stati prelevati fegato, reni, cuore e polmoni e quattro persone hanno una nuova speranza di vita.

