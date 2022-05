Venerdì 20 Maggio 2022, 10:41

La casa editrice di Latina Lab DFG torna al Salone del Libro di Torino. La casa editrice pontina animerà il programma sportivo con quattro appuntamenti, tutti nella Sala Olimpica. Il primo si è svolto ieri con la presentazione del terzo volume di Mauro Grimaldi Storia d'Italia, del calcio e della Nazionale. Uomini, fatti, aneddoti (1995-2021). L'incontro è stato impreziosito dalla presenza del Presidente FIGC Gabriele Gravina. N

on si è trattato di una semplice presentazione editoriale, ma di un vera e propria celebrazione della storia della Nazionale di Calcio: è stata esposta, infatti, la Coppa Europa alzata dagli azzurri al cielo di Wembley la notte dell'11 luglio scorso, accompagnate dalla Coppa del Mondo vinta nel 2006, dalla Coppa Rimet e dalla Coppa Duca degli Abruzzi, il primo trofeo del calcio in Italia assegnato in via definitiva al Genoa, quale squadra vincitrice dei primi tre Campionati Italiani (1898, 1899, 1900).

Sempre ieri sono stati annunciati i cinque libri finalisti della terza edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus. Oggi invece alle ore 13:15 sarà il turno di Valerio Iafrate, che presenterà American Icon. Miti e leggende dello sport a stelle e strisce. Parteciperanno all'incontro il giornalista Alberto Infelise e Mauro Berruto, che ha firmato la prefazione del libro. Alle 19.30 poi Valentina Picca Bianchi (nella foto) presenterà #ledonnesidannodeltu, alla presenza di Barbara Zagami.

Il programma firmato dalla Lab DFG si concluderà domani alle ore 11.00, quando in Sala Olimpica ci sarà la presentazione in anteprima di due volumi di prossima uscita: Mauro Giorgini racconterà le storie più belle 2021 con È successo un 21, dialogando con Alexa Pantanella che condurrà i presenti nell'affascinante mondo della linguistica con Ben detto. A moderare l'incontro ci sarà la giornalista Rai Elisabetta Caporale.

Fra.Ba.