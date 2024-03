Giovedì 7 Marzo 2024, 10:51

Quando ormai ci eravamo abituati, l'isola pedonale cambia volto. Quando ormai la sperimentazione sembrava infinita di rinvio in rinvio, è diventata definitiva. Ma diversa da come la conosciamo.

Perderà un pezzo. Verrà infatti riaperto alle auto dal lunedì al venerdì il tratto di piazza del Popolo davanti l'Intendenza di finanza e il tratto di via Diaz davanti a Benetton e Feltrinelli. Non solo, su quel pezzo di asfalto nuovamente destinato al traffico veicolare saranno recuperati 39 posti per parcheggiare le auto. E poi nuovi arredi, ma ci vorranno 4 mesi. Ecco come sarà (o come potrebbe essere, dato che alcune idee sono ancora in fase di valutazione) l'isola pedonale del centro storico di Latina dal 1 aprile 2024.

CHIUSURE E RIAPERTURE

In primo luogo, le riaperture. L'isola pedonale sarà ridisegnata, nel senso che si sta valutando (ma ancora non è deciso) la riapertura al traffico, ma solo dal lunedì al venerdì, il pezzo di piazza del Popolo davanti l'Intendenza di finanza: ovvero, giungendo da corso Matteotti, si potrà percorrere quel pezzo della piazza sfociando su via Diaz, anch'essa riaperta. Sabato e domenica, invece, sarà chiuso.

In quel tratto, saranno realizzati 39 stalli auto, ma non saranno a pagamento. Si potrà parcheggiare gratuitamente, ma solo per un 60 minuti a con il disco orario. Sempre in piazza del Popolo, verrà eliminato anche il l tratto di pista ciclabile che, sempre giungendo da corso Matteotti, entra nella piazza, passa davanti al Circolo cittadino, sfocia su corso della Repubblica davanti l'Anagrafe.

PACCHETTO RESIDENTI

PACCHETTO COMMERCIANTI

Le famiglie residenti nell'isola pedonale sono 39, secondo quanto comunicato ieri. Al momento hanno già stalli auto per una sola vettura riservati fuori dall'isola, in cui possono entrare per 20 minuti per scaricare la spesa; dal primo aprile, il disco orario per residenti varrà per tutte le vetture della famiglia, e la finestra per scaricare la spesa passerà a 30 minuti; inoltre, gli stalli riservati in via Pio VI saranno spostati più vicino all'isola. La sindaca ha inoltre avuto ieri mattina un confronto con la Polizia locale per avere sempre una pattuglia nell'isola.

Se le nuove riaperture e i nuovi stalli auto vanno in direzione del sostegno ai commercianti, la sindaca ha spiegato come «questa è la prima fase, prima dei 4 milioni di euro di interventi su tutto il centro previsti nei fondi Fesr, che giungeranno tra un paio di anni. I commercianti lamentano sempre che l'isola è povera di contenuti ed eventi, noi organizzeremo eventi a cadenza settimanale. Ai commercianti proporremo anche coperture uguali per tutte, per stare riparati d'inverno e all'ombra d'estate. Con loro c'è un confronto continuo».

Infine, gli arredi. Si glissa sulla mano di vernice sull'asfalto, ma si conferma che ci saranno «alberature e piantumazioni, panchine e totem informativi, cestini per il decoro dell'area e per la raccolta delle deiezioni animali, wi-fi pubblico, affinché chiunque possa essere collegato, sedendosi in centro o in un bar». Il progetto per il decoro sarà presentato il 1 aprile, e per realizzarlo occorreranno circa 4 mesi. La delibera di giunta che istituirà definitivamente l'isola pedonale dal 1 aprile sarà invece assunta prima del 31 marzo (che è Pasqua). In definitiva, secondo la sindaca, «lo scopo è la fruibilità di un'isola pedonale attrattiva e seducente. Per questo, la fruibilità sarà consentita con il raggiungimento del centro con le auto. Per ottenerlo, occorreranno parcheggi, e stiamo pensando ai parcheggi sotterranei sotto l'ex mercato annonario, nell'area tra il Garage Ruspi e l'Hotel Europa, e in via Pio VI. L'intenzione è recuperare l'ex mercato annonario, la banca d'Italia, l'Intendenza di finanza, che nell'isola saranno inglobati».

Questo passaggio al momento non è chiaro. Per il mercato annonario si è parlato sempre di un progetto che lo rendesse fruibile h24 senza snaturarne l'indirizzo food. Per la Banca d'Italia, recentemente acquistata dal Comune, nulla è stato deciso, ma è concreta l'iptesi di un utilizzo universitario. Infine l'intendenza di Finanza dove sono in corso i lavori ma non è chiara la destinazione.