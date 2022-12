Uomo in bici investito e ucciso da una ragazza in via Capograssa a Latina

Un uomo è stato investito e ucciso questa mattina in via Capograssa, non lontano da Borgo San Michele a Latina. L'uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stato investito da una Yaris condotta una ragazza. L'impatto è stato violento, l'uomo è stato sbalzato a terra e la bici è finita nella canaletta che costeggia l'arteria. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia stradale con le pattuglie di Formia e di Latina che erano impegnate in servizi di controllo in zona.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo di 80 anni e soccorrere anche la ragazza che era in stato di choc. La strada è stata chiusa e sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.