Intervengono per sedare una lite, carabinieri aggrediti a Ponza da "Er brasiliano"

Sabato 24 Luglio 2021, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 13:01

Aggressione nella notte ai carabinieri di Ponza, intervenuti nei pressi di una gelateria per sedare una lite. Secondo una prima ricostruzione i militari - nel corso di un servizio di controllo - erano stati chiamati perché era in atto un'accesa discussione tra gli avventori e i titolari dell'attività.

All'arrivo dei carabinieri uno dei clienti ha provato a colpire con una testata un militare, quindi ha cercato di allontanarsi e successivamente è stato fermato, non prima di aver aggredito e apostrofato violentemente altri uomini in servizio nella caserma dell'isola. Il protagonista dell'aggressione è Massimiliano Minnocci, il tatuatore e influencer romano noto come "Er brasiliano", trattenuto dai carabinieri in attesa del processo con rito direttissimo. Gli è stato sequestrato anche uno sfollagente che aveva con sé. Nei suoi confronti sarà proposto anche un foglio di via obbligatorio con divieto di avvicinamento a Ponza per i prossimi tre anni.