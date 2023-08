Perugia, follia nei supermercati: aggrediti e feriti cinque addetti in pochi giorni. «Chiederemo al prefetto di intervenire»

PERUGIA - Cinque addetti aggrediti in pochi giorni: è il bilancio della follia che sta dilagando nei supermercati cittadini. Tra furti e minacce. Tra gente che cerca di sgraffignare qualunque cosa gli passi per mano ad altri perdono la testa facilmente, magari anche per gli aumenti dei costi dei prezzi. Cosa di cui chiaramente non può essere responsabile chi in quel momento sta svolgendo il proprio lavoro. Un bilancio che molto probabilmente non è neppure definitivo, dal momento che questi sono solo i casi venuti alla luce ma potrebbero non essere tutti. Dopo la prima segnalazione dei due addetti aggrediti in un supermercato in zona Ponte San Giovanni, picchiati in due situazioni diverse e mandati entrambi in ospedale da due clienti violenti, ecco arrivare in poche ore altre due notizie allarmanti.



RICHIESTA AL PREFETTO

«Domenica - racconta Massimiliano Cofani, segretario della Filcams Cgil di Perugia - un soggetto noto alle forze dell’ordine, che già in passato aveva creato problemi nel punto vendita, ha cominciato a dare in escandescenza e preso di mira un addetto alle vendite, minacciando pesantemente lui e alcuni suoi familiari, chiamandoli per nome.

A quel punto i lavoratori del supermercato, dove non è attivo un servizio di vigilanza, si sono visti costretti a chiamare la forze dell’ordine che sono intervenute e hanno portato via l’aggressore, prima che la situazione degenerasse ulteriormente. È evidente però che questi episodi continuano a ripetersi con una frequenza inaccettabile. È per questo che nei prossimi giorni come Filcams Cgil, confrontandoci anche con le altre organizzazioni sindacali, chiederemo un incontro al prefetto per evidenziare l’insostenibilità di questo clima nei supermercati delle nostre città».

GLI ARRESTI

Clima tesissimo anche in un altro supermercato, con gli agenti della squadra volante che hanno arrestato per rapina due moldavi. Sorpresi dagli addetti alla sicurezza a tentare di uscire senza pagare alcuni prodotti, i due sono passati alle maniere forti. Ma gli è andata male.