Roma, paura a Pietralata: spari contro l'auto della fidanzata dell'influencer "Brasiliano"

Sabato 26 Giugno 2021, 15:32

Paura nella notte a Pietralata, alla periferia di Roma. Quattro colpi di pistola sono stati sparati contro l'auto della fidanzata dell'influencer Massimiliano Minnocci, conosciuto come "Brasiliano". E' stato il "Brasiliano" a denunciare alla polizia l'accaduto stamattina. Oltre agli spari (4 hanno preso l'auto, un altro un muro), gli investigatori hanno trovato sul libro del "Brasiliano" lasciato sul cruscotto scritto a penna «Fatti i c...i tua». L'auto è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti balistici. Minnocci, 203mila follower su Instagram, sul suo profilo Facebook ha scritto: «Mia moglie non si tocca, lascio tutto non mi interessa».

All'influencer è arrivata la solidarietà di Vauro che su Facebook ha postato: «Sono orgoglioso della nostra amicizia Il cambiamento richiede coraggio rivoluzionario. I vigliacchi lo rifiutano, ne rifiutano perfino l’idea».