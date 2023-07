Fratelli autistici aggrediti in spiaggia a Montesilvano da due ragazzi: uno finisce in ospedale

Due fratelli autistici sono stati aggrediti da due giovani in uno stabilimento balneare di Montesilvano: ad avere la peggio, secondo le prime informazioni, è stato uno dei due, poco più che ventenne, finito in ospedale, a Pescara, per gli accertamenti del caso.



Il fatto è avvenuto nel pomeriggio. Poco chiare, al momento, le motivazioni all'origine dell'aggressione riconducibili a banale motivi. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri, al lavoro per

individuare e identificare gli autori del gesto.