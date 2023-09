Inseguimento a Latina, la polizia blocca un'auto dopo segnalazione di un furto

Giovedì 28 Settembre 2023, 12:57







Due pattuglie della Squadra Volante della Questura di Latina hanno bloccato un'auto dopo un inseguimento. La vettura, una Jeep Cerokee nera, è stata costretta a fermarsi dai poliziotti in via Polusca, tra la rotonda di via Quarto e quella di via Tarquinia. A bordo c'erano due persone che sono state identificate e perquisite dagli agenti. A quanto risulta i poliziotti hanno individuato l'auto dopo una segnalazione di furto in un appartamento tra il quartiere Isonzo e la lottizzazione Cucchiarelli arrivata alla sala operativa. L'inseguimento e lo stop forzato sotto gli occhi di numerosi passanti. Alla fine i due, un uomo e una donna di giovane età, sono stati portati in Questura. Anche l'auto è stata sequestrata e portata in Questura per ulteriori accertamenti.