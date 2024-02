Incidente sulla Monti Lepini, auto si ribalta nel fosso: due feriti in ospedale

È di due persone ferite, trasportate entrambe in codice arancione in ospedale, il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa mattina sulla Monti Lepini, non lontano dall’ex Rossi Sud, alle porte della città di Latina. È qui che, poco prima delle 8, una Renault Megane guidata da un ragazzo che viaggiava in direzione borgo San Michele si è scontrata con una Hyundai con a bordo tre persone all’altezza del mobilificio Raffa, ribaltandosi fuori strada nel fosso che costeggia la carreggiata.

Incredibilmente illeso il giovane alla guida della macchina finita sottosopra nel canale, mentre delle tre persone sulla Hyundai due sono state trasferite all’ospedale Santa Maria Goretti.

Rilievi a cura della polizia locale i cui agenti, con l’ausilio di una gazzella dei carabinieri, si sono occupati anche di gestire la viabilità, fortemente rallentata all’ora di punta mattutina,