Domenica 22 Gennaio 2023, 05:35

Strada Bagni: televisori e mobili vecchi gettati nel fosso Urcionio. A due passi dal centro storico, tra le terme e valle Faul, attiva una discarica abusiva di rifiuti ingombrati e immondizia varia, tutta sparpagliata o racchiusa in sacchi. Dal cumulo emergono tubi, tappetini d’auto e tende da appartamento. Un sito di smaltimento in funzione da parecchio tempo e tuttora frequentato: oltre ad oggetti consumati dalle intemperie, ce ne sono altri “immacolati”, evidentemente arrivati qui più di recente. I rifiuti sono sospesi sopra le acque dell’Urcionio, lungo una scarpata. Gli incivili li scaricano in strada e poi li buttano di sotto. Nel rotolare molto materiale è finito per incastrarsi tra la vegetazione. Piante e rami però non trattengono tutto. E’ facile immaginare che nel fosso ce ne sia tanto altro.

La via principale di accesso alla città per chi arriva dalla superstrada si presenta così: disseminata da tante emergenze ambientali. Una delle più gravi si registra nello spiazzo a sinistra dopo la rotatoria di Valle Faul, in direzione Terme Inps. I sacchetti di plastica disseminati sul piano stradale sono solo l’antipasto di ciò che si nasconde oltre il canneto. Basta seguire una specie di varco per scoprire la discarica abusiva con televisori, elettrodomestici e mobili. Durante il "volo" una scrivania ha perso i cassetti, disseminandoli intorno.

Uno schiaffo all’ambiente e ai tanti viterbesi rispettosi delle regole. A neanche un chilometro da qui c'è l’area comunale del Riello dove periodicamente grazie alla stazione mobile si tiene in giorni prefissati la raccolta stradale degli ingombranti. Per conferire e smaltire correttamente molti di questi rifiuti abbandonati (mobili e armadi) sarebbe bastato solo un pezzetto di strada in più. Per gli incivili una aggravante.

Un’altra mini discarica si trova all’incrocio tra Strada Bagni e strada del Bullicame, all’angolo per girare verso le terme Inps. Dall’erba spuntano due sedili di auto, una sedia sdraio e alcune cassette di plastica. E qui vicino è sempre critica la situazione in strada Riello, zona prediletta dagli "zozzoni" per venire a gettare i propri rifiuti, con grave danno per i residenti. Percorrendola ci si imbatte in un cumulo di sacchetti ammassati ai margini della carreggiata.

Va un po’ meglio invece alle Terme Inps. Dopo varie segnalazioni anche da parte de Il Messaggero, nei giorni scorsi il Comune ha rimosso l’immondizia che si trovava lungo la recinzione parallela a Strada Bagni. Vicino al cancello erano presenti anche rifiuti di cantiere, un lavandino da bagno e decine di scatole vuote di cibo per gatti. Quanto durerà la pulizia? I cittadini invocano l’installazione delle foto trappole.

Intanto da palazzo dei Priori si apprende che per quanto riguarda il 2022 il Comune ha incassato 20.850 euro dalle multe per violazioni alle norme in materia di rifiuti.