Incidente mortale sulla Pontina, nel tratto urbano che attraversa Latina. Al km 77, lì dove l'arteria supera via Isonzo con un viadotto si sono scontrate due auto e due furgoni. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale, ma da quanto si apprende nell'impatto un uomo è morto dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo di uno dei mezzi coinvolti ed è volato giù dalla Pontina precipitando per dieci metri sulla complanare che collega via Isonzo e via del Lido in direzione sud.



La Ss 148 Pontina è stata chiusa in entrambe le direzioni, chiusa anche la complanare in direzione sud e il traffico è stato deviato su percorsi alternativi all'altezza del capoluogo Pontino sia per chi arriva da nord, sia per chi arriva da sud.