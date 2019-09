Incidente a Latina, ragazza di 27 anni si schianta e muore sotto gli occhi dell'amica

E' una ragazza di Latina di 27 anni, Moira Savastano, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa notte all'una e mezza su via del Lido a Latina all'incrocio con via Nascosa. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, la giovane ha perso il controllo della sua Yaris finendo prima contro lo spartitraffico e poi contro il muro della rotonda.



Moira stava tornando a casa dopo una cena con le amiche al mare e viaggiava da sola. Dientro l'auto di Moira c'era la macchina di un'amica. Ma improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la Yaris della ragazza è sbandata improvvisamente ed è finita contro un muro. Immediati i soccorsi allertati dall'amica disperata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco che l'hanno estratta dalle lamiere, oltre alla Polizia stradale. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 19:14

