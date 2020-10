Incidente in via Appia a Cisterna, donna ferita trasportata in ospedale

Incidente sulla via Appia, auto finisce sotto un carroattrezzi, che tramite la sponda taglia di netto il parabrezza del veicolo. Ferita la 37enne, residente a Velletri, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso del Goretti di Latina. Il sinistro é accaduto in via Appia Nord al confine con il comune di Velletri, i due mezzi viaggiavano entrambi in direzione Cisterna. Le cause, imprecisate, sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale del comandante Raoul De Michelis, i quali hanno regolamentato il traffico a senso unico alternato per circa un'ora. Forti rallentamenti sul tratto di strada fino alla totale rimozione dei mezzi incidentati effettuati dalla ditta del carroattrezzi coinvolto, di turno con le forze dell'ordine intervenute.

Vedi anche > Incidente su via Marconi a Cisterna, feriti trasportati al Goretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA