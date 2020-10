Incidente su via Marconi a Cisterna, feriti trasportati al Goretti

Incidente in via Guglielmo Marconi tra due vetture, una Nissan Micra e una Fiat Panda. I due conducenti, B.L. una 57enne del posto e M.L. 23enne anche lui di Cisterna, sono stati trasferiti entrambi presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti. I due mezzi viaggiavano sulla stessa corsia di marcia e si sono scontrati all’altezza del civico 80 nei pressi del frantoio, sul posto gli agenti della Polizia Locale che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, mentre per il servizio sanitario sono intervenute un auto medica e due ambulanze. Traffico completamente bloccato, strada chiusa per permettere la rimozione delle auto incidentate.

Vedi anche > Incidente a Doganella, scontro tra auto e furgone: uomo muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA