Spaventoso frontale su via dei Volsci: anziana travolge un'auto con madre e figlio e si ribalta

Spaventoso incidente frontale intorno alle 19 su via dei Volsci, a Latina. Una signora anziana a bordo di una Hyundai i10 – sembrerebbe, secondo una prima ricostruzione, a causa di un malore – ha improvvisamente invaso l'altra corsia mentre viaggiava verso il centro città, colpendo prima lo specchietto retrovisore di una Lancia Ypsilon guidata da una giovane ragazza che si dirigeva in senso opposto verso Strada Pantanaccio e, successivamente, centrando in pieno una Toyota Yaris con al volante una giovane madre in compagnia del suo bambino.

L'impatto è stato molto violento e ha causato il ribaltamento della Hyundai, finita sottosopra al centro della carreggiata e rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre l'anziana dall'abitacolo. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte, nonostante la dinamica dell'incidente, è rimasta ferita in modo grave e, mentre una delle due ambulanze giunte sul posto ha provveduto a soccorrere sul posto la signora, l'altra ha portato in ospedale la donna al volante della Yaris. Illeso il bambino.

Sul posto anche la Guardia di Finanza, con due agenti che passavano casualmente in quella zona al momento del sinistro – e che si sono occupati di prestare primo soccorso ai feriti –, e la Polizia Locale, intervenuta per effettuare tutti i rilievi del caso.