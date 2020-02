Incidente a Cisterna, grave un ragazzo di 22 anni

Grave incidente stradale oggi pomeriggio, poco dopo le 16, al civico 38 di via Enrico Toti a Cisterna. Una Matiz Chevrolet è uscita fori strada rovinando nella scolina che delimita la via di periferia da un campo di kiwi. Alla guida c’era un ragazzo di 22 anni di Cisterna che ha perso il controllo del mezzo: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per gli accertamenti del caso. Il giovane è stato soccorso dai medici del 118 che hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goeretti di Latina in codice rosso, il più grave. © RIPRODUZIONE RISERVATA