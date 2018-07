Incidente a Latina, auto in un canale. Mezzo recuperato dai vigili del fuoco

L'auto sulla quale viaggiavano è finita in un canale e loro, per fortuna, sono riusciti a salvarsi. E' accaduto la notte scorsa a Latina, in via Valmontorio, zona di Foce Verde. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito all'incidente e gli stessi occupanti del mezzo.



Il conducente, stando a una prima ricostruzione, ha perso il controllo e il veicolo è finito in acqua. Per fortuna i due sono riusciti a lasciare l'abitacolo. Per recuperare l'auto è intervenuto personale dei vigili del fuoco di Latina con un'autogru e specializzati in "Atp" (autoprotezione in ambiente acquatico) per poter agganciare l'auto in sicurezza.

Mercoled├Č 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA