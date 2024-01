Incendio in casa a Fondi, muore un'anziana disabile. Diversi intossicati

Un rogo domestico finito nel dramma, quello divampato intorno alle 13 di oggi a Fondi e che ha provocato la morte di una donna di 82 anni, Fernanda Guarino, con disabilità motoria, non è ancora chiaro se a provocare il decesso siano state le ustioni o l'intossicazione da fumo.

Si trovava nel suo appartamento del centro storico, incastonato in una palazzina di via San Gaetano, tra la chiesa di Santa Maria e l’area delle Benedettine. Vi abitava da sola, mentre una delle tre figlie risiede in un’abitazione al piano superiore.

Proprio la figlia dell'anziana era uscita brevemente per una commissione, quando alcuni residenti hanno avvertito le grida d’aiuto dell’anziana, rendendosi conto di quanto stava accadendo quasi nell’immediatezza, ma senza riuscire a forzare per tempo la porta d’ingresso. Porta aperta poco dopo dalla figlia, rimasta intossicata allo stesso modo di altri soccorritori, tra cui personale della polizia locale.

Un tentativo ad ogni modo vano, per l’anziana non c’era più nulla da fare.

Oltre agli agenti del comandante Giuseppe Acquaro, sul luogo della tragedia hanno operato i poliziotti del Commissariato, che stanno conducendo le indagini per ricostruire le cause dell'accaduto, i Falchi di pronto intervento, i vigili del fuoco del distaccamento di Terracina e i sanitari della Heart Life Croce Amica. È intervenuta anche l’eliambulanza Pegaso, calatasi in zona Mola della Corte per poi ripartire alla volta di un ospedale di Roma.