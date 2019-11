E' finita la partita allo Stadio Francioni: il Latina Calcio 1932 ha battuto per 2-1 il Team Nuova Florida 2005. Tutto nella ripresa. Gli ospiti erano andati in vantaggio al 9' del secondo tempo con Rossi, ma il Latina in extremis riacciuffa il pareggio al 39' con Corsetti per poi andare a vincere al 43' con Cunzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA