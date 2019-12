​Il Basket Scauri in visita all’Arcivescovo di Gaeta per i 70 anni del movimento sportivo biancazzurro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delegazione del Silva Group Basket Scauri ha fatto visita all’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. Giocatori, staff tecnico e dirigenti del club biancazzurro, accompagnati dal parroco della Comunità dell’Immacolata di Scauri, don Alessandro Corrente, hanno incontrato, in episcopio, il presule gaetano, in occasione del 70° anniversario del movimento cestistico scaurese. Un evento significativo, nel corso del quale monsignor Vari ha elogiato l’impegno degli sportivi.Un breve momento di spiritualità ed un cordiale scambio di auguri in vista delle prossime Festività hanno caratterizzato l’incontro, al quale hanno partecipato anche don Alessio Tomao, suor Erica Vidoni ed una rappresentanza del Vespa Club Scauri. Al termine, prima della foto ricordo, il presidente della società Roberto Di Cola ed il coach Leonardo Ortenzi hanno donato un cesto natalizio all’Arcivescovo per le opere caritative.Il presule ha impartito la sua benedizione ed ha regalato ad ogni partecipante un Bambinello creato da suor Erica, ex cestista di Udine ed ora impegnata presso l’Istituto delle Suore dell’Orto di Marina di Minturno. Quale gesto beneaugurante, monsignor Vari ha consegnato una bottiglia di spumante al coach Ortenzi, da stappare alla prossima vittoria della squadra scaurese, impegnata per la 19^ annata nel campionato nazionale di serie B ed attualmente penultima in classifica.