Inps-commercialisti, pratiche più veloci grazie a un protocollo d'intesa

E' stato siglato un accordo tra Inps di Latina e Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con l’obiettivo «di rendere più agevole l’attività delle imprese pontine, velocizzando pratiche urgenti e quelle segnalate dall’Ordine».



In tal senso è stato sottoscritto un protocollo con la firma del direttore dell’Inps di Latina Maurizio Mauri, e di quello dei commercialisti, Efrem Romagnoli. «Un protocollo volto a valorizzare la collaborazione tra i due Enti in materia di adempimenti nell’ambito del lavoro e della previdenza. Si tratta di un accordo per molti versi storico in quanto, in precedenza, non esisteva alcuna convenzione operativa di questa portata, mirata alla soluzione delle pratiche urgenti e per specifiche attività tramite una interlocuzione diretta dell’Ordine con gli uffici Inps competenti. Dunque tramite un’apposita figura referente, nell’interesse delle aziende clienti dell’iscritto all’albo, sarà possibile sollecitare pratiche irrisolte o prive di risposta e altre attività, con particolare attenzione a quelle afferenti Durc e non regolarità contributiva» - si legge in una nota.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY «A Santo Domingo per curare la depressione»,... LATINA Cerimonia di giuramento per i nuovi commercialisti iscritti...





Romagnoli ha sottolineato la «rilevanza pratica per la categoria di siffatto innovativo e storico protocollo, essendo numerosi i commercialisti iscritti all’Albo di Latina che sono abilitati anche alla consulenza del lavoro».



Il direttore dell’Inps ha manifestato la propria soddisfazione per la sottoscrizione del protocollo, auspicando «che vi possa essere una collaborazione sempre più forte e proficua a vantaggio dell’utenza di questa provincia»