Finisce fuori strada con l'auto, muore una 33enne a Santi Cosma e Damiano

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente stradale avvenuto questa notte a Santi Cosma e Damiano, nel quale ha perso la vita una donna di 33 anni, Selenia Mastantuono, residente a Scauri. La sua auto, completamente distrutta, è stata rinvenuta questa mattina da alcuni passanti in Via Porto Galeo, in un terreno adiacente la strada.

Sul posto è giunta un'ambulanza ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano con i colleghi della Compagnia di Formia sono al lavoro per chiarire le cause del sinistro stradale, che sembrerebbe dovuto alla perdita del controllo del veicolo da parte della conducente.