Finanza, cambio al vertice del comando provinciale di Latina: arriva il colonnello Palma

Cambio al vertice della Guardia di finanza di Latina, alla presenza del comandante regione del Lazio, il generale di divisione Rosario Lorusso. Il passaggio di consegne è stato celebrato ieri in forma strettamente privata presso il comando provinciale di Latina: dopo quattro anni esatti il colonnello Michele Bosco lascia la provincia pontina per ricoprire un nuovo incarico al Comando generale di Roma. Al suo posto subentra ufficialmente il colonnello Umberto Maria Palma.

Molte sono state le operazioni condotte sul territorio in questi anni di servizio, tra queste: l’operazione “Gerione”, che ha portato al sequestro dell’ingente patrimonio di Sergio Gangemi, imprenditore trapiantato ad Aprilia e considerato vicino alle cosche della ‘ndrangheta calabrese; l’operazione “Arpalo” che ha invece smantellato un sistema di frodi e riciclaggio di denaro che vedeva al centro l’ex deputato Pasquale Maietta. E ancora “Super Job”, che ha già portato a condanne per complessivi 60 anni di carcere a carico di 15 persone accusate di aver messo in piedi un’organizzazione criminale finalizzata a commettere reati tributari ed evasione fiscale, e infine “Cisterna Trash” che lo scorso mese di maggio ha portato a 27 arresti con l’accusa di traffico illecito di rifiuti. Oltre all’attività investigativa che ha portato a questi risultati, c’è stata la costante attività di monitoraggio del territorio e l’arresto di noti esponenti e familiari dei clan casalesi che operano a sud della provincia pontina.

A raccogliere questa eredità sarà il colonnello Umberto Maria Palma, 45 anni, originario della provincia di Vicenza, laureato in giurisprudenza e proveniente dall’Accademia di Bergamo, dove ha ricoperto l’incarico di comandante dei corsi. In precedenza Palma è stato per quattro anni al comando del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Verona e per sei anni alla guida del Gruppo investigazioni sulla criminalità organizzata di Catania. A lui il generale Rosario Lorusso ha rivolto il benvenuto e un augurio di buon lavoro, salutando e ringraziando il colonnello Bosco per l’importante lavoro condotto .

