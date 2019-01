Processo Arpalo, Pasquale Maietta per la prima volta in aula dopo la scarcerazione

Ultimo aggiornamento: 17:14

E' ripreso questo pomeriggio in Tribunale a Latina il processo "Arpalo" per il crac del Latina calcio. Per la prima volta in aula dopo la scarcerazione è comparso Pasquale Maietta, l'ex deputato di Fratelli d'Italia ed ex presidente del Latina Calcio. Dimagrito, sorridente, Maietta è entrato in Tribunale all'ora di pranzo malgrado il processo sia iniziato solo dopo le 15.L'ex parlamentare è assistito dagli avvocati Leonardo Palombi e Filippo Dinacci. Il secondo collegio penale, presieduto da Francesco Valentini, disponendo gli arresti domiciliari lo aveva autorizzato a recarsi con mezzi propri all'odierna udienza del processo Arpalo. Il processo, così come avevano chiesto i pm Claudio De Lazzaro e Giuseppe Bontempo, si svolge con rito immediato e vede imputati oltre a Pasquale Maietta, l’ex presidente del Latina Calcio Paola Cavicchi e il figlio Fabrizio Colletti, il commercialista Salvatore Di Raimo, l’imprenditore romano Fabio Allegretti, Giovanni Fanciulli e Pietro Palombi. E poi ancora Roberto Noce, Augusto Bizzini, Maz Spiess, Pierluigi Sperduti, Paola Neroni e Ivano Allegretti. Gli indagati sono chiamati a rispondere a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a reati tributari, bancarotta, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni e corruzione.