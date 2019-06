Festa della Repubblica, la cerimonia in piazza a Latina

Forze armate schierate in piazza della Libertà e i vigili del fuoco che, come da tradizione, si sono calati lungo la facciata della Prefettura srotolando un gigantesco tricolore mentre gli studenti intonavano l'Inno di Mameli. Si sono svolte questa mattina a Latina le celebrazioni per il 73° anniversario della Repubblica organizzate dalla Prefettura, con la partecipazione del Comando artiglieria contraerei di Sabaudia, del Comune di Latina, dell’Aeronautica, dei Vigili del fuoco e con la collaborazione di due scuole del capoluogo, il Liceo artistico e l’Istituto comprensivo Alessandro Volta.

Alle 9.30 il prefetto Maria Rosa Trio ha passato in rassegna forze armate e forze di polizia schierate per gli onori alla massima autorità di Governo, poi dopo la cerimonia dell’alzabandiera è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia è proseguita con la consegna da parte del prefetto Trio delle medaglie d’onore ai familiari di due cittadini pontini deportati nei lager nazisti durante l'ultimo conflitto mondiale, e i diplomi delle onorificenze al Merito della Repubblica italiana a 14 cittadini della provincia pontina. Subito dopo sono stati consegnati anche gli attestati di riconoscimento all'Artistico e alla Media Volta «per la collaborazione e l’impegno profusi dai docenti e dai ragazzi nella realizzazione dei manifesti e delle cerimonie celebrative delle ricorrenze nazionali».

