Venerdì 2 Giugno 2023, 00:29

Dall’omaggio all’Altare della Patria del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - con la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore sulla Tomba del Milite ignoto - alla parata militare su via dei Fori Imperiali, con il sorvolo delle Frecce tricolori sui cieli di Roma.

La Festa della Repubblica si presenta con un programma ricco di appuntamenti che, oggi, inevitabilmente provocheranno modifiche alla viabilità nel centro storico, alcune delle quali (come la chiusura di via dei Cerchi) scattate già ieri sera.



IL PROGRAMMA

Dopo l’omaggio al monumento di piazza Venezia, il capo dello Stato riceverà la presentazione dei reparti schierati per la rivista, in via di San Gregorio, e assisterà dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali alla tradizionale parata del 2 giugno. Oggi è prevista l’apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale che, dalle 16,30 alle 18,30, sarà riservata a categorie di persone con fragilità. Il ministero della Cultura ha inoltre deciso di dare libero accesso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali di pertinenza statale, inclusi - in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto - gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.



GLI STOP

Il divieto di sosta è già in vigore da ieri pomeriggio tra Caracalla, Porta Capena, il Circo Massimo, Bocca della Verità, Teatro Marcello e piazza Venezia, il Quirinale, via Cavour, via di San Gregorio. Dalle 5 di stamattina, quindi, vengono chiuse via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia - eccetto la porzione di carreggiata compresa tra via del Plebiscito, via del Corso e via Cesare Battisti - piazza d’Ara Coeli, via del Teatro di Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, via della Greca, via Ara Massima di Ercole, piazza di Porta Capena, piazzale Numa Pompilio, viale delle Terme di Caracalla, nel tratto compreso tra Porta Capena e viale di Porta Ardeatina. Dalle 7 le chiusure al traffico interesseranno anche l’ultima porzione di piazza Venezia, via Cesare Battisti e via IV novembre, e dalle 7,30 ci saranno ulteriori chiusure sulle strade attorno al Quirinale, compresa via Nazionale (tra via Milano e via Ventiquattro Maggio). Dalle 13,30 inizierà la progressiva riapertura delle strade, con l’eccezione di via dei Fori Imperiali, che resterà chiusa fino alla mezzanotte per la pedonalizzazione festiva. Una cerimonia per la Festa della Repubblica è prevista anche in piazza della Colonnetta e via dell’Isola Farnese, a partire dalle 16.



I TRASPORTI

Da inizio servizio sarà chiusa la stazione Colosseo della metro B. Sono inoltre previste deviazioni per 32 linee di bus che servono la zona centrale della Capitale: 3Nav, C3, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 671, 714, 715, 716, 781, 792 e 916F.