Roma, strade chiuse e bus deviati per la parata del 2 giugno: ecco come cambia la viabilità in centro

In vista della parata per la Festa della Repubblica del 2 giugno, cambia la viabilità in alcune zone del centro storico. Come da tradizione, donne e uomini delle forze armate e delle organizzazioni civili sfileranno dinanzi alle più alte autorità dello Stato su via dei Fori Imperiali che, quindi, è chiusa al traffico per consentire il montaggio delle tribune. In aggiunta, da ieri, sono iniziati i trasferimenti di uomini e mezzi e le prove per la parata.

Roma, da oggi strade chiuse per la Festa della Repubblica: ecco la mappa

Le strade chiuse

Già da ieri sera, quindi, è stata vietata la circolazione da viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali.

In aggiunta, ieri notte, è stata chiusa al transito anche via Nazionale con tutte le strade ad essa afferenti per consentire l’arrivo dei mezzi pesanti. Questa notte, poi, da mezzanotte e mezza fino alle 5.30 del mattino sarà interdetta la circolazione anche a piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via L. Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo. Sono previste anche limitazioni e deviazioni alla circolazione dei mezzi pubblici notturni per i quali è utile consultare i siti di Roma Mobilità e Atac.