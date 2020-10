Cisterna: finisce contro un albero, 40enne in ospedale

Finisce contro un albero mentre è alla guida di una berlina Volvo, traportato in ospedale 40enne residente nel quartiere Le Castella a Cisterna. L'incidente è accaduto introno alle 1.30 della notte appena trascorsa. Il boato dell'impatto ha svegliato diversi residenti del quartiere Collina dei Pini, che hanno contattato il numero di emergenza. L'auto è impattata violentemente contro un albero, finendo in bilico su un canaletto di scolo abbattendo la recinzione che delimita la zona residenziale. Sul posto oltre i Carabinieri della locale stazione anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 sopraggiunti con un'auto medica e un'ambulanza. Dopo un primo intervento sul posto l'uomo è stato trasportato presso il nosocomio del capoluogo. Non meno di 12 ore prima lo stesso tratto di strada era stato scenrio di un tamponamento tra una Ford Focus e un carroattrezzi, dove ad avere la peggio è stata la donna alla guida della macchina finita anche lei in ospedale.

Vedi anche > Duecento spettatori al Palazzetto di Cisterna per Top Volley-Monza con Kovac in panchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA