Fallisce il furto al distributore "Fiamma 2000" di Priverno, sarebbe stato il decimo

Notte movimentata presso il maxidistributore "Fiamma 2000" tra Priverno e Roccasecca dei Volsci per la caccia data ai malviventi da parte degli agenti della "Security" e dai carabinieri di Terracina e Priverno giunti nell'area per cercare di catturare due ladri che avevano sicuramente intenzione di rubare nei locali del bar-tavola calda, sigarette, biglietti gratta e vinci e liquori, che solitamente arrivano nella prima serata di lunedì.L'ennesima irruzione dei ladri nei locali, sarebbe stata la decima volta in pochi anni, è andata però a vuoto grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine intervenute grazie ai sistemi di sicurezza esistenti nell'impianto che hanno immediatamente messo in moto il pronto intervento.Era passata da poco l'una quando due individui sono stati "monitorati" dalle telecamere appollaiati sulla tettoia dei motori della cucina sicuramente in attesa di agire nel momento più propizio. A questo punto uno degli agenti della "Security" presenti in zona, attivato dalla chiamata istantanea, si è recato presso il distributore per controllare, ma alla vista di quest'ultimo i due malviventi sono saltati via dalla tettoia ripercorrendo il tratto che li divideva dalla rete di recinzione, bucata precedentemente per entrare nei locali dalla parte retrostante.I ladri che hanno lasciato sul posto un mazzetta e un grosso piede di porco e sarebbero stati individuati dalle telecamere di servizio, al punto di essere braccati.