All'esame della patente con microtelecamera: sorpreso e denunciato

Sabato 18 Settembre 2021, 09:42

Un cittadino nigeriano di 32 anni è stato denunciato per truffa, perché scoperto durante gli esami scritti per la patente di guida, munito di una microtelecamera e di un apparecchio ricetrasmittente. Dopo la segnalazione del commissario d’esame, agli agenti della Volante intervenuti ha raccontato di essere stato bocciato nei precedenti due tentativi d’esame e che avrebbe pagato 1000 euro ad uno sconosciuto per essere aiutato a superare l’ostacolo in modo truffaldino. I poliziotti, dopo aver sequestrato il materiale elettronico, hanno avviato accertamenti per risalire all’organizzatore del raggiro.

Non è la prima volta che alla motorizzazione di Latina vengono sorpresi aspiranti alla patente con sistemi di collegamento esterni.