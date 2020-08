Entusiasmo a Priverno per l'affiliazione con l'Hellas Verona curata da Matteo Faiola

Per la prima volta nel Lazio ci sarà una squadra di calcio affiliata all'Hellas Verona. Sarà infatti il Priverno Antonio Palluzzi a collaborare a stretto contatto con il club scaligero, sinergia che permetterà al club lepino di proseguire con maggiore slancio il suo percorso di crescita. Una progetto decisamente ambizioso che prevede un vero e proprio centro di formazione Hellas Verona nella regione. La partnership, accolta con grande entusiasmo dal responsabile Armando Deligia, è stata resa possibile grazie al lavoro di Matteo Faiola, giovane calciatore pontino, con un passato in maglia veronese, il quale ricoprirà il ruolo di referente nel Lazio della società di serie A, oltre a curare attraverso la sua Academy (Prospect Football Coaching) la parte affiliazione e scouting.

Tra l'altro, lunedì 31 agosto allo stadio D'Annibale di Priverno si terrà l'Open Day riservato ai giovani calciatori, sotto l'occhio attento degli stessi Deligia e Faiola.

