Notte di fuochi a Priverno e Sezze. Nuovi incendi a "Mezzagosto" e "Foresta"

La mano dei piromani continua a imperterrita a dare da fare agli operatori dell'antincendio che nel giro di poco più di una settimana, hanno affrontato già sei grossi incendi. E dall'altro ieri, dopo Maenza e Prossedi, anche Priverno, ha dovuto contare i danni di un incendio, sempre lungo l'ex Statale 156 dei Monti Lepini, in prossimità della chiesa dedicata alla "Madonna di Mezzagosto". Prospiciente appunto l'edificio del venerato culto, è stato mandato a fuoco un intero vasto appezzamento di terreno. A dare linfa al fuoco, oltre al vento di scirocco, è stato un ampio canneto, rovi e sterpaglie a non finire, esistenti sul posto, le cui fiamme stavano avvicinandosi alle abitazioni della frazione. Sul luogo, mentre i Vigili del fuoco erano ancora impegnati nello spegnimento dei focolai d'incendio nella collina della "Madonna dei Martiri", sono intervenute con tempestività le squadre e mezzi della Protezione civile regionale del distaccamento locale e quelle del Centro Operativo Circe, pure di stanza a Priverno, le quali sono riuscite a domare l'incendio dopo una decina di ore di intenso lavoro. E in nottata anche Sezze ha dovuto contare un vasto incendio, visibile anche da Priverno, nella collina della "Foresta" impegnando Vigili del fuoco e protezione civile per arginare e domare il rogo.

