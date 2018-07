Emanuela Fiore protagonista al campionato italiano di beach volley: prestigiosa semifinale a Milano

di Giuseppe Baratta

LATINA - Emanuela Fiore ha sfiorato l’impresa. La pallavolista di Priverno, 31 anni, 183 centimetri, è arrivata fino alle prestigiose semifinali del tappa milanese del campionato italiano di beach volley. Nello scorso fine settimana la virtuosa giocatrice pontina, che ha giocato in coppia con Giulia Loprieno (25 anni, di Carrara) ha sfiorato l’impresa di giocarsi la finalissima pur partendo addirittura dalla fase di qualificazione, salvo poi perdere per mano della coppia romana Toti - Allegretti (2-0, parziali: 21-11, 21-19) nel match giocato alle 8.15 del mattino della domenica.



“Dispiace perché siamo arrivate a un passo dalla finale, eravamo molto motivate nonostante avessimo giocato tantissime partite prima di arrivare sul centrale del Castello Sforzesco - spiega la Fiore, che in carriera ha vinto anche una Coppa Italia di serie A2 con l’Ihf Frosinone - si tratta comunque di un risultato molto importante nell’ottica nazionale e lo considero un punto di partenza da cui ripartire in vista dei prossimi eventi sulla sabbia”.



Dopo aver superato Bonifazi - Dalmazzo (2-1, con una maratona finita 22-20 al tie-break), Aime - Cimmino (2-1, ribaltando il tie-break da 11-7 a 13-15) nei quarti di finale Emanuela Fiore e Giulia Loprieno hanno superato una coppia di altissimo livello composta dall’olimpionica (quinta a Londra 2012) Greta Cicolari e Sofia Arcaini per 2-0 (21-8 e 22-20). La semifinale, giocata nello splendido scenario del Castello Sforzesco, è andata però alla coppia romana Toti - Allegretti (2-0) nonostante nel secondo la Fiore sia riuscita anche a stare avanti 18-16. Nella finalina per la beacher pontina è arrivata la sconfitta (2-0) per mano della coppia Noemi Sacco e Irene Enzo. Le prossime tappe del campionato italiano che potrebbero vedere di nuovo Emanuela Fiore protagonista sono: Cervia (dal 20 al 22 luglio), Casal Velino Salerno (dal 3 al 5 agosto), la coppa Italia di Caorle Venezia (dal 24 al 26 agosto) e la finale scudetto di Catania dal 31 agosto al 2 settembre.

Lunedì 9 Luglio 2018



