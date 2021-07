Il sogno di Camilla dalle palestre di Terracina alle spiagge del beach volley italiano

Giovedì 15 Luglio 2021, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 12:14

Dal parquet dei campi di pallavolo alla sabbia di quelli del beach volley. Camilla Sanguigni, 21 anni, di Terracina, prodotto del vivaio della Pallavolo Futura Terracina 92, è pronta a dare battaglia sui campi di beach volley in coppia con l’amica e socia, Giulia Tamagnone, di Bologna, allenata dal tecnico Gabriele Mazzotti con base a Ravenna: Camilla e Giulia si sposteranno in tutta Italia per giocare nei tornei ICS Beach Volley Tour e anche nelle tappe del campionato Italiano difendendo i colori della Power Beach di Ravenna. «Inutile nascondere la mia soddisfazione in questo momento - chiarisce Camilla - il lavoro che ho svolto finora sta iniziando a dare i suoi frutti e devo ringraziare tutti per questi incoraggianti risultati, anche se ho ancora moltissima strada da fare».

L’esordio dello scorso fine settimana, a San Felice Circeo, le ha viste conquistare il quinto posto, un piazzamento di alto livello se si considera che fino a quel momento non avevano ancora avuto modo nemmeno di allenarsi insieme. Questo significa che ci sono ampi margini di miglioramento per le prossime tappe di Campionato Italiano.

Camilla, che ha avuto un passato indoor nell’Anderlini Modena e un presente tra le fila della Olimpia Volley San Salvatore Telesino, aveva chiuso in maniera esaltante la stagione al coperto: promozione diretta in B1 grazie a una prestazione eccezionale, (vittoria in tre set e successo nel Golden Set) che ha consentito all'Olimpia di ribaltare la sconfitta subita a Firenze contro l'associazione Liberti e Forti la settimana precedente. Una grande soddisfazione per la specialista terracinese che sta crescendo stagione dopo stagione in maniera costante.