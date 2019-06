Beach volley, lo spettacolo dell'ICS Beach Volley Tour Fipav Lazio allo "Spiaggione" di Gianola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - Fine settimana sulla sabbia dello "Spiaggione" di Gianola, sul lungomare Città di Ferrara, in località Santo Janni, per la seconda tappa dell'ICS Beach Volley Tour Lazio 2019, il circuito di beach volley organizzato da Fipav Lazio. In campo anche Salvatore Rossini, libero di Modena, ex Latina e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016 con la Nazionale italiana di Chicco Blengini. In campo insieme al "Ministro della Difesa" anche Antonio De Paola, anche lui pontino doc, ex schiacciatore di Trento in Superlega con cui ha vinto anche una Champions League, e compagno di beach volley storico di Rossini fin dalla giovanissima età. Al via ci saranno 19 coppie nel maschile, teste di serie numero uno Riccardo Sambucci e Mirko Pontecorvo e 15 nel femminile Lodovica Langellotti e Milena Stacchiotti, terze all'esordio di Latina che scendono in campo con i favori del pronostico.Il circuito è patrocinato dalla Regione Lazio che l'ha inserita nel programma di "Estate delle meraviglie", la grande kermesse che coinvolgerà, da giugno ad agosto, 150 comuni su tutto il territorio con gli eventi più belli, partecipati e significativi. Official partner dell'ICS Beach Volley Tour Lazio 2019 è Omia Laboratoires, azienda leader nel settore delle creme solari che attraverso lo sport promuove una vita da spiaggia sana con la campagna “Sole Sicuro”. Le finali 1-2 posto saranno visibili in diretta sulla pagina Facebook FIPAV Lazio. La prima tappa dell'ICS Beach Volley Tour Lazio 2019, a Latina, è stata vinta dalle coppie "azzurre" Manni-Bonifazi nel maschile) e Scampoli-Varrassi nel femminile.