Dissalatore di Ventotene, la Guardia costiera preleva campioni di acqua

Personale della Guardia costiera ha effettuato, nei giorni scorsi, campionamenti dell’acqua provenienti dall’impianto di dissalazione di Ventotene che serve l'isola dall’ottobre 2017. L’attività del Laboratorio ambientale mobile è scaturita da una segnalazione del sindaco, Gerardo Santomauro, inviata al Ministero dell’Ambiente.Da qui è stato attivato il responsabile del Reparto ambientale marino, in modo di «raccogliere ulteriori elementi circa l’impatto sull’Area marina protetta della salamoia prodotta dall’impianto e cercare di fare chiarezza sulla questione che preoccupa i residenti dell’Isola».Il sindaco, con un'ordinanza di ottobre scorso, in via precauzionale, ha invitato la cittadinanza a considerare non potabile l'acqua immessa nella rete e ha consigliato una limitazione dell’uso della stessa per motivi igienico – sanitari. Lo stesso sindaco aveva - sempre con un'ordinanza poi bocciata in sede amministrativa - bloccato i lavori di installazione.Per due giorni il contrammiraglio Aurelio Caligiore, capo del Reparto ambientale marino (R.A.M.), supportato dal comandante della Capitaneria di porto di Gaeta, dopo un confronto con i tecnici dell’amministrazione ha voluto personalmente seguire, con il team d’ispettori, le operazioni di campionamento delle acque che fuoriescono dallo scarico del dissalatore.Il Laboratorio ambientale mobile è dotato di moderne apparecchiature per le analisi chimico/fisiche, chimiche e microbiologiche dell’acqua, e costituisce un importante strumento per la tutela ambientale. I militari del Laboratorio Ambientale, specializzati in investigazioni scientifiche, hanno poi prelevato anche campioni dell’acqua che giornalmente sgorga dal dissalatore e ora si attendono i risultati delle analisi di laboratorio per fornire possibili riscontri sull’impatto ambientale dell’impianto di dissalazione.