Inizio settimana "nero" per gli automobilisti diretti a Roma. A causa di un incidente, infatti, la Pontina è bloccata all'altezza di Aprilia, da via Tufello a via Casali Pian del Frasso. I disagi sono dovuti a un incidente al chilometro 36 che ha coinvolto 3 vetture. A darne notizia è Astral Infomobilità.