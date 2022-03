Pontina, maxi incidente tra tre auto: 10 km di coda, strada chiusa

Via Pontina chiusa da alcune ore per un mega incidente al km 51.500 altezza Campo di Carne, tra Aprilia e svincolo per Nettuno. Due auto ribaltate e un' altra distrutta sulla corsia in direzione Roma. Ci sono dieci di km di fila con strada chiusa e auto a motore spento, molti automobilisti sono scesi dalle auto e sono a piedi in strada ad attendere di poter ripartire . Sono in corso ora i recuperi dei veicoli, sul posto la polstrada di Aprilia, ci sono alcuni feriti trasportati in vari in ospedali vicini, alla base dell'incidente un tamponamento violento tra le auto coinvolte.