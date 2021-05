«Organizziamo insieme a Latina un concerto a sostegno del Ddl Zan». È l'invito che il sindaco del capoluogo pontino, Damiano Coletta, ha inviato a Fedez dal proprio account ufficiale Fb. Al cantante, Coletta esprime «solidarietà per quanto ti è successo», in relazione alle polemiche sulla presunta censura preventiva per il suo intervento in favore del Ddl Zan dal palco del concertone del 1º maggio.

