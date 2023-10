Investita a Treviso e abbandonata sull'asfalto: Serena Gambarotto muore a 33 anni dopo una notte di agonia

PREGANZIOL (TREVISO) - Investita sul Terraglio da un'auto, sbalzata per 10 metri e lasciata priva di sensi sull'asfalto dal pirata della strada: è successo a Preganziol intorno alle 22 di venerdì 6 ottobre, la vittima è Serena Gambarotto, 33enne trevigiana, prima ricoverata in condizioni gravissime e deceduta dopo una notte di agonia in ospedale. L'incidente è avvenuto non lontano dalla sala slot Las Vegas by Playpark. Sul posto i carabinieri.

Preso il pirata della strada

Il pirata della strada è stato individuato a poche ore dall'incidente, è un uomo sulla sessantina, di Preganziol. Ad incastrarlo le telecamere di sorveglianza.

L'uomo guidava un furgone bianco e non è stato rintracciato a casa.

Chi è la donna investita

La trentatreenne Serena è di Preganziol, una barista del 1000 Lire che stava andando a comprare le sigarette dal tabaccaio prima di iniziare il turno di lavoro alle 23. Camminava sulla strada in direzione opposta rispetto al furgone che le è arrivato di fronte e l'ha colpita lasciandola poi agonizzante sull'asfalto. La giovane ha lottato con tutte le sue forze dal suo letto d'ospedale, questa mattina il decesso. Grande amante degli animali, in particolare dei gatti. Ne aveva due: uno rosso e uno scuro con il manto tigrato. Tantissime sono le foto con i suoi amici pelosi che condivideva sui suoi profili social.