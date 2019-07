Da Terracina all'Auditorium per duettare con la Mannoia: si avvera il sogno di Sarah

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'esperienza indimenticabile quella che Sarah Pallotta, 9 anni di Terracina, ha vissuto ieri sera: Fiorella Mannoia l'ha invitata a cantare con lei durante il suo concerto nella cavea dell'Auditorium di Roma. Manco a dirlo, sold out. La giovanissima e talentuosa Sarah, che studia canto già da diversi anni, ci teneva particolarmente a duettare con la sua beniamina, tanto da aver preparato un cartello con il quale invitatava la Mannoia a cantare insieme "Che sia benedetta". Sogno avverato: quando l'artista romana aveva appena intonato le prime strofe del pezzo, ha fatto segno alla ragazzina di avvicinarsi al palcoscenico. Il tempo di prendere in mano il microfono e nella cavea è risuonata la splendida voce di Sarah che ha fatto emozionare la stessa Fiorella. Brividi sulla pelle per le quasi tremila persone in sala, ricordi indelebili per Sarah che è ritornata a Terracina ancora più convinta che il suo futuro sarà cantare.