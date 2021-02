Covid, In provincia di Latina risalgono i contagi: 98 positivi in 24 ore e quattro morti

Salgono i casi in provincia, sfiorando la soglia dei 100 contagi. Il bollettino segnala nelle ultime 24 ore 98 nuovi positivi in 19 comuni. Sono poi quattro le vittime del covid, a Cisterna, Cori, Gaeta e Roccagorga. Per quanto riguarda la distribuzione dei casi, la città di Latina ne conta 16, 11 a Cisterna, 10 nei comuni di Formia e Terracina, nove a Gaeta, otto a Sezze, sette ad Aprilia, cinque a Fondi, tre a Minturno, Sermoneta, Sonnino e anche Roccagorga, due a Cori, Pontinia, Sabaudia, uno nei comuni di Itri, Maenza, Ponza e Sperlonga. Il totale dei contagi di febbraio arriva a 1955. Le vittime invece sono 52 dall'inizio del mese. I guariti infine sono 167 nelle ultime 24 ore.

