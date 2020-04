Coronavirus, il Rotary di Latina dona 250 mascherine all'ospedale "Goretti"

Il Rotary Club Latina ha consegnato oggi - venerdì 10 aprile - all’ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, 250 mascherine Ffp3 professional. Una donazione a cui a breve farà seguito l’ulteriore consegna di 5.000 mascherine chirurgiche oltre all’acquisto di presidi medico chirurgici su indicazione del personale sanitario. Le mascherine sono state consegnate alla responsabile della farmacia, Alessandra Mecozzi

La donazione è il frutto della raccolta fondi (Iban IT54C 03111 14701 000000021465 – casuale “Emergenza Covid-19 Ospedale Santa Maria Goretti di Latina”) promossa a partire dal 25 marzo scorso dal Club presieduto da Alessandro Saieva. Oltre al presidente era presente in ospedale il "prefetto" del Rotary Innocenzo D'Erme.

«Il Rotary Club Latina è da sempre impegnato – evidenzia Saieva – in favore della Comunità locale e a fronte dell’emergenza sanitaria in corso non poteva esimersi dall’intervenire a sostegno di quei settori, primo fra tutti quello sanitario, che si trovano in prima linea nella lotta all’epidemia del Covid 19».

