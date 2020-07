Coronavirus, oggi zero positivi in provincia. Tutti in fila per i tamponi. Resta chiuso il Comune di Formia

Nessun positivo oggi in provincia di Latina per il Covid 19. Lo rende noto la Asl nel consueto bollettino quotidiano. Intanto al "drive in" dell'ospedale Santa Maria Goretti sono decine le persone che si sono messe in fila, molte delle quali appartenenti alla comunità indiana, per eseguire il tampone.

Con il dato odierno restano 599 i casi da inizio pandemia, la prevalenza è di 10,41 ogni 10.000 abitanti, sono guariti finora 518 pazienti, 37 i deceduti. Restano attualmente positivi 44 cittadini, 26 dei quali in ospedale ma nessuno in terapia intensiva. Nell'ultimo periodo i ricoveri sono praticamente raddoppiati.

Intanto resta chiuso il Comune di Formia, dopo il caso di una dipendente positiva. I colleghi sono risultati negativi, ma ora gli altri - quelli che non hanno avuto contatto diretto - dovranno sottoporsi al test: «Il Sindaco comunica con l’ordinanza n.55 del 27 luglio, la chiusura per domani 28 luglio di tutti gli Uffici Comunali, ubicati nel Palazzo Comunale sito in Via Vitruvio n. 190, nonché dei Servizi Demografici, CUC e Avvocatura, siti in Via Lavanga, con divieto di accesso per la cittadinanza e per tutti i dipendenti comunali. Dopo aver ricevuto i risultati dei tamponi, tutti negativi, effettuati nella giornata di sabato 25 luglio ai dipendenti che avevano avuto contatti diretti con il soggetto positivo al Covid, la proroga della sospensione delle attività degli uffici si è ritenuta necessaria per permettere ai restanti dipendenti di eseguire il test sierologico prima del rientro al lavoro. Ringraziando i cittadini per la pazienza nonostante il forzato disservizio si comunica che rimarranno comunque fruibili i servizi comunali relativi agli Uffici siti nei locali di Piazzetta delle Erbe, e nello specifico i Servizi: Polizia Locale, Protezione Civile, Scuola, Sport, Cultura, Servizi sociali»

