Coronavirus, 30.000 mascherine per chi lavora in agricoltura da parte della Fislas

30.000 mascherine Ffp2 verranno distribuite alle aziende agricole pontine dalla Fislas, ente bilaterale del settore agricolo. «Le nostre aziende ed i lavoratori sono impegnati a garantire la disponibilità alimentare ai mercati - spiega Mauro D'Arcageli presidente Fislas Latina - mettendo in sicurezza tutti. Le nostre attività potranno continuare in sicurezza».

La filiera dell'agricoltura è una delle più importanti del territorio pontino, ma la Fislas non dimentica il momento che sta vivendo l'ospedale: «Cogliamo l'occasione - aggiunge D'Arcangeli - per consegnare al Santa Maria Goretti 1000 mascherine dello stesso tipo per esprimere vicinanza agli operatori sanitari che stanno svolgendo un lavoro difficilissimo per tutti noi»

